Vers 11h00, il reperdait 0,7% à 3.185 points avec 17 de ses éléments en baisse, emmenés par Galapagos (102,55) et une chute de 5,1%. arGEN-X (232,00) reculait également de 1,1%, Solvay (74,96) et UCB (94,34) de 0,6 et 0,9%.

AB InBev (47,33) reperdait 0,7%, Ageas (34,63) et ING (6,09) cédant 0,2 et 0,1% alors que KBC (44,15) était en hausse de 0,1%. Proximus (15,75) regagnait 0,9%, ce que perdait Telenet (31,06), Orange Belgium (14,70) cédant par ailleurs 0,3% tandis que bpost (9,27) ajoutait 3% à ses gains antérieurs.

Ackermans (110,70) et Barco (14,09) étaient négatives de 1,1 et 0,9%, Aperam (26,21) et Umicore (31,77) reculant de 0,4 et 1,5%. Colruyt (50,90) et Ahold Delhaize (23,72) de 0,1 et 0,7%.

Recticel (8,94) reperdait 4,9% après avoir bondi de 8% jeudi, Kinepolis (24,10) et Econocom (2,06) reperdant de même 1,6 et 2,6%. Les chiffres de Balta (1,34) faisaient bondir le titre de 6,8%, Greenyard (4,80) gagnant 2%. EVS (12,50) reculait de 2,3% et Ontex (9,31) de 1,5% comme Melexis (66,35). Acacia Pharma (2,22) et Nyxoah (17,45) s'appréciaient enfin de 6 et 2,1% contrairement à Biocartis (4,36) et Bone Therapeutics (3,20), négatives de 3 et 1,5%.

L'euro s'inscrivait à 1,1844 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,1813 USD la veille vers 16h30. L'once d'or gagnait 1,20 dollar à 1.945,65 dollars et le lingot se négociait autour de 52.850 euros, en recul de 100 euros.