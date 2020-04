Après avoir débuté la semaine soulagées par des nouvelles moins sombres sur le front de la lutte contre la pandémie de Covid-19, les Bourses européennes ont poursuivi sur le bon pied ce mardi matin, les principaux indices gagnant plus de 3% à l'ouverture. L'indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles, lui, gagnait 2,5% vers 9h30, pour repasser au-dessus des 3.000 points.

L'indice suit donc la tendance des autres places boursières européennes, même si le CAC 40 (+3,3%) et le Dax (+3,65%) affichaient une hausse plus conséquente à l'ouverture ce mardi. La bourse de Londres, quant à elle, affichait une hausse de 3,09%, peut-être légèrement ralentie par les informations sur l'état de santé de Boris Johnson, admis à l'hôpital cette nuit à cause de complications liées au coronavirus.

Après une fin de mois de février dans le rouge et les deux premières semaines de mars en chute libre, l'indice reprend donc des couleurs depuis deux semaines. Déjà ce lundi, à la clôture, les bonnes performances de ING (+9.31%) et KBC (+8.45%), ainsi que des tendances positives pour l'ensemble de l'indice, à l'exception d'Ageas (-2.68%), Proximus (-4.68%) et Cofinimmo (-0.17%), ont permis de terminer la journée dans le vert.

Avec 2528,77 points le 17 mars dernier, le Bel 20 n'avait pas affiché un chiffre aussi bas depuis 2013. Reste à voir si cette tendance haussière va se maintenir.