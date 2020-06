Les voisins européens du BEL 20 devaient reculer pendant la conférence de presse de la BCE avant de se ressaisir quelque peu et terminer dans le rouge.

Notre indice vedette parvenait à se maintenir dans le vert jusqu'à gagner finalement 0,66 pc à 3.449,89 points, cette avance s'ajoutant aux 7 pc gagnés en trois séances consécutives de hausse. Douze de ses éléments terminaient en hausse, emmenés par Aperam (27,30) et Umicore (42,46) qui progressaient de 2,25 et 2,36 pc. Solvay (76,22) et Galapagos (173,90) étaient par contre négatives de 0,65 et 2,30 pc, UCB (89,50) et arGEN-X (209,00) s'appréciant de 1,29 et 2,25 pc. AB InBev (48,76) progressait de 1,30 pc et ING (6,56) de 1,59 pc alors que Ageas (35,10) et KBC (51,86) cédaient 0,62 et 0,31 pc. Colruyt (53,12) et Ahold Delhaize (23,19) étaient négatives de 0,60 et 2,36 pc, Barco (162,50) reperdant 1,63 pc. Aedifica (101,40) et Cofinimmo (128,20) valaient 0,60 et 0,16 pc de plus que mercredi, WDP (25,08) gagnant de même 0,60 pc. Proximus (20,22) et Telenet (39,04) avaient viré de 1,89 et 0,26 pc à la hausse alors que Orange Belgium (15,52) et Bpost (6,14) cédaient par ailleurs 0,39 et 0,16 pc.

Wereldhave Belgium (54,20) et Care Property Invest (30,70) bondissaient de 9,3 et 5,8 pc, Vastned Retail Belgium (33,70) et Xior (48,25) progressant de 4,6 et 2,5 pc. Immobel (61,60) et KBC Ancora (32,18) étaient par contre négatives de 3,1 et 0,5 pc. Kinepolis (42,55) reperdait 3,3 pc après son bond de 12,8 pc de la veille, D'Ieteren (53,00) et Bekaert (19,66) abandonnant 2,9 et 2,8 pc. EVS (16,66) cédait 2,4 pc après avoir gagné 13,7 pc la veille, Agfa-Gevaert (3,74) ayant ramené son avance à 0,8 pc. IBA (8,16) et Mithra (22,00) reculaient enfin de 3,1 et 2,2 pc alors que Celyad (10,92) et Fagron (21,36) étaient en hausse de 2,2 et 2 pc.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1315 USD, contre 1,1197 dans la matinée et 1,1221 la veille. L'once d'or gagnait 12,65 dollars à 1.707,80 dollars et le lingot se négociait autour de 48.525 euros, en baisse de 45 euros.