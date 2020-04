En tête des hausses la veille, l'indice BEL 20 se retrouvait en tête des baisses vendredi matin en Europe avec un recul de 2,4 pc à 2.946 points vers onze heures.

Tous ses éléments étaient dans le rouge à la seule exception de Barco (139,80) qui bénéficiait d'une recommandation d'achat et gagnait 1,6 pc. Les banques emmenaient les baisses avec KBC (44,29) et ING (4,66) qui reperdaient 5 pc chacune, Ageas (31,39) cédant 0,4 pc. AB InBev (38,25) chutait également de 2,7 pc, Colruyt (55,22) reperdant 2,7 pc. Solvay (66,18) et UCB (83,20) valaient 2,9 et 1,1 pc de moins que la veille, arGEN-X (132,30) et Galapagos (191,65) perdant 0,5 et 2,6 pc. Umicore (38,32) et Aperam (21,58) reculaient de 1,1 et 2,2 pc, Sofina (215,00) de 2,2 pc. Proximus (19,65) et Telenet (36,02) étaient négatives de 1,4 et 0,2 pc, Orange Belgium (14,92) cédant par ailleurs 1,4 pc alors que Bpost (5,99) regagnait 0,4 pc. Aedifica (88,90) chutait de 3,3 pc en compagnie de Cofinimmo (119,40) et WDP (24,50), en baisse de 1,6 et 0,9 pc.

Bekaert (19,49) ajoutait 1 pc aux 10,3 pc engrangés la veille alors que Balta (1,20) plongeait de 12,4 pc. Euronav (10,19) et Econocom (1,87) reculaient de 2,9 et 2,5 pc, Kinepolis (31,70) et Sioen (16,85) de 2,9 et 2,6 pc, Picanol (53,20) et Elia (104,40) de 2,9 et 2,1 pc. Roularta (13,05) regagnait par contre 3,5 pc après avoir perdu 3,1 pc jeudi. Biocartis (5,87) ajoutait enfin 16,9 pc aux 30,4 pc déjà gagnés la veille, Mithra (22,40) s'appréciant de 2,3 pc alors que Oxurion (2,60) reperdait 2,6 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,0751 USD dans la matinée de vendredi, contre 1,0833 USD la veille vers 16H30. L'once d'or cédait 2,70 dollars à 1.728,35 dollars et le lingot se négociait autour de 51.715 euros, en progrès de 310 euros.