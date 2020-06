Le BEL 20 poursuivait son redressement mardi matin à l'instar de ses voisins européens.

Vers 11h00, il regagnait 1,3%à 3.310 points avec 16 de ses éléments en hausse. Solvay (72,86) se distinguait en progressant de 3,6% devant Ageas (33,28), positive de 3,2%. Aedifica (98,90) et Cofinimmo (124,40) suivaient avec des mieux de 2,9%, WDP (24,37) s'appréciant de 2,6%. Colruyt (52,78) reperdait par contre 3,1% tandis que AB InBev (44,51) s'appréciait de 1,4%. UCB (88,52) et Galapagos (179,55) valaient 0,8% et 0,5% de moins que lundi, arGEN-X (202,60) gagnant par contre 0,9%. KBC (49,28) et ING (6,13) étaient positives de 1,6% et 2,8%, Aperam (25,96) et Umicore (41,00) gagnant 2,4% et 0,3%. Proximus (19,42) était en hausse de 0,2% alors que Telenet (37,90) et Orange Belgium (15,20) abandonnaient 1,5% et 1,9%, Bpost (6,08) regagnant 2%. Sofina (240,00) et Barco (157,50) repartaient de 0,6% et 1,6% à la hausse tandis que GBL (74,80) et Ackermans (125,60) progressaient de 1,4% et 0,9%. Qrf (11,20) et Befimmo (39,40) bondissaient de 3,7% et 4,4%, VGP (120,80) gagnant 2,9%. Greenyard (5,37) et Econocom (2,10) valaient 3,9% de plus que la veille, Kinepolis (38,45) et Agfa-Gevaert (3,68) remontant de 4% et 2,9%. Recticel (7,83) et Melexis (61,85) étaient de même en hausse de 2,7% et 2,6%, Jensen (23,60) gagnant 3%. Celyad (10,86) et Acacia Pharma (3,10) reperdaient 3,2% et 1,9%, IBA (8,24) et Asit (0,23) s'appréciant de 1,7% et 2%.

L'euro s'inscrivait à 1,1163 USD dans la matinée de mardi, contre 1,1128 USD la veille vers 16h30. L'once d'or gagnait 2,55 dollars à 1.737,55 dollars et le lingot se négociait autour de 50.045 euros, en baisse de 80 euros.