En ne reculant que de 0,5 pc mercredi vers 11h, l'indice BEL 20 résistait mieux que ses voisins européens qui perdaient plus de 1 pc.

Le Bel 20 s'inscrivait alors à 3.018 points avec seulement 7 de ses éléments en baisse, Cofinimmo (120,80) et Sofina (204,00) étant stationnaires. AB InBev (42,11) et ING (5,10) pesaient sur la tendance en abandonnant 3,2 et 3,5 pc alors que KBC (47,45) et Ageas (33,79) s'appréciaient de 0,8 et 0,1 pc.

Telenet (36,10) se distinguait en tête des hausses avec un bond de 5 pc devant Aperam (21,98) et Colruyt (54,46), positives de 3,8 et 3,1 pc.

Aedifica (94,80) et WDP (24,40) gagnaient également 2,6 et 1,6 pc, ce dernier écart étant légèrement dépassé en Ackermans (119,70), Barco (149,00) et GBL (72,60).

Umicore (34,39) était négative de 0,1 pc, Solvay (69,48) et UCB (80,78) de 0,7 pc, arGEN-X (130,60) et Galapagos (179,95) de 0,1 pc.

Proximus (20,54) gagnait 0,2 pc tandis qu'Orange Belgium (15,98) chutait par ailleurs de 4,5 pc, Bpost (6,33) remontant de 1,3 pc.

Bekaert (17,75) et Econocom (1,86) se distinguaient par des hausses de 6,9 et 5,4 pc, Care Property Invest (29,30) gagnant de même 5,2 pc.

Shurgard (30,85) et EVS (13,68) remontaient également de 3,8 et 3,3 pc alors que Recticel (6,94) ajoutait 7,2 pc à ses gains antérieurs.

Kinepolis (35,90) remontait de 2,8 pc, d'Ieteren (45,55) et Euronav (8,91) de 1,6 pc.

Biocartis (3,93) et MDxHealth (0,64) valaient enfin 4,5 et 2,2 pc de plus que la veille, Bone Therapeutics (2,75) et Acacia Pharma (2,47) perdant par contre 2,1 et 2,7 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,0855 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0907 USD la veille vers 16H30.

L'once d'or cédait 2,65 dollars à 1.650,10 dollars et le lingot se négociait autour de 48.905 euros, en progrès de 155 euros.