Bruxelles et Paris poursuivaient néanmoins leur progression, le BEL 20 gagnant 2,3 pc supplémentaires en s'inscrivant à 3.472 points vers 11h. Quinze de ses éléments étaient en hausse, emmenés par Barco (18,72) avec un nouveau bond de 6,5 pc. Les banques suivaient avec KBC (52,52) et ING (7,26) qui ajoutaient 5,1 et 4,7 pc à leurs gains de la veille, Ageas (38,84) s'appréciant de 2,5 pc.

AB InBev (55,44) faisait de même en gagnant 4,4 pc, Colruyt (48,32) et Ahold Delhaize (23,02) étant à nouveau négatives de 0,8 et 1,2 pc.

Solvay (86,14) se distinguait avec une hausse de 4,1 pc alors qu'UCB (93,26) reculait de 2,1 pc, arGEN-X (215,00) et Galapagos (102,70) de 0,9 et 1 pc.

Proximus (16,91) et Telenet (33,58) valaient 3,8 et 3,4 pc de plus que la veille, Orange Belgium (15,22) et Bpost (8,88) gagnant par ailleurs 1,6 et 1,1 pc.

Umicore (34,26) et Aperam (29,07) étaient positives de 3 et 1,3 pc, Ackermans (119,60) progressant de 2,8 pc.

WDP (29,52) chutait de 3,3 pc à l'inverse d'Aedifica (93,50) et Cofinimmo (128,00) qui étaient positives de 1,2 et 1,6 pc.

Hors indice, Kinepolis (33,55) bondissait de 9,3 pc après avoir déjà récupéré 22,3 pc la veille.

Exmar (2,26) et Euronav (6,97) progressaient de 6,8 et 3,6 pc, Recticel (9,15) et Akka Tech. (22,65) de 3,4 et 9,1 pc.

KBC (30,92) et Cenergy (1,55) bondissaient de 4,6 et 5,4 pc, Retail Estates Belgium (57,20) et Ontex (10,35) de 4 et 5,3 pc.

Biocartis (4,86) et Bone Therapeutics (3,23) étaient enfin positives de 8,2 et 5,5 pc, Oxurion (2,80) et MDxHealth (0,83) s'appréciant de 2,4 et 3,8 pc alors qu'IBA (11,74) reperdait 1,8 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,1821 USD dans la matinée de mardi, contre 1,1863 USD la veille vers 16H30. L'once d'or regagnait 22,25 dollars à 1.881,35 dollars et le lingot se négociait autour de 51.200 euros, soit une remontée de 780 euros.