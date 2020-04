En remontant de 1,2 pc mercredi vers 11h, l'indice BEL 20 récupérait un tiers de son recul de la veille.

Il s'inscrivait alors à 2.945 points avec 16 de ses éléments dans le vert, emmenés par Barco (140,40) avec un rebond de 6,2 pc. A l'opposé, Proximus (19,83) était affichée en baisse de 5,8 pc mais ne cédait que 1,2 pc si on tenait compte de son détachement de coupon. Telenet (36,16) remontait de 4,5 pc, Orange Belgium (15,16) perdant par ailleurs 1 pc tandis que Bpost (6,04) regagnait 1,9 pc.

AB InBev (38,58) remontait timidement de 0,8 pc en compagnie d'ING (4,57) et KBC (44,25) qui regagnaient 0,9 et 4,4 pc, Ageas (30,89) s'appréciant de 0,8 pc. Solvay (66,04) et UCB (83,18) valaient 1,6 et 1 pc de moins que la veille contrairement à arGEN-X (134,20) et Galapagos (197,30) qui gagnaient 1,5 et 2,7 pc.

Umicore (36,63) et Aperam (21,42) étaient positives de 0,7 et 1,3 pc, GBL (68,26) et Ackermans (116,60) de 1 pc chacune.

Aedifica (93,00) et WDP (23,81) se redressaient de 2,9 et 2,8 pc, Cofinimmo (121,40) se contentant d'un mieux de 0,3 pc.

Colruyt (56,46) s'appréciait de 1,3 pc à l'instar d'Ahold Delhaize (22,91).

D'Ieteren (41,95) et Melexis (49,90) rebondissaient de 2,5 et 3,4 pc, Agfa-Gevaert (3,72) de 4,6 pc.

Kinepolis (32,65) et EVS (14,58) remontaient de 1,2 et 1,6 pc, Shurgard (29,85) de 2 pc.

Ter Beke (117,50) progressait de 3,5 pc, Greenyard (4,94) et Resilux (135,50) de 1,8 pc chacune. Sequana Medical (5,74) et MDxHealth (0,70) reculaient par contre de 7,1 et 4,1 pc, Bone Therapeutics (2,45) abandonnant 3,5 pc alors qu'IBA (7,69) et Celyad (7,68) remontaient de 3,6 et 2,4 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,0859 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0865 la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 13,35 dollars à 1.697,30 dollars et le lingot se négociait autour de 50.280 euros, en progrès de 420 euros.