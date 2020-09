Le BEL 20 et ses voisins européens devaient entamer la semaine sur une note positive avant de reculer progressivement, notre indice de référence repassant le premier dans le rouge en cédant 0,1 pc vers 11h. Il s'inscrivait alors à 3.346 points avec neuf de ses éléments en baisse, Ackermans (117,60) étant stationnaire. Cofinimmo (123,80) se distinguait en gagnant 1,1 pc alors que Galapagos (112,30) pesait sur la tendance en chutant de 2,8 pc. arGEN-X (187,90) et UCB (96,30) étaient également en baisse de 0,7 et 0,9 pc alors que Solvay (79,48) s'appréciait de 0,4 pc.

AB InBev (47,60) cédait 0,1 pc comme KBC (48,09), ING (7,07) et Ageas (37,13) gagnant par contre 0,5 et 0,2 pc.

Proximus (16,75) et Telenet (32,02) cédaient 0,3 et 0,5 pc, Orange Belgium (14,18) et Bpost (8,61) perdant par ailleurs 0,1 et 0,4 pc.

Sofina (227,50) et Barco (17,47) étaient en baisse de 0,9 et 0,8 pc, Colruyt (53,74) et Umicore (40,09) cédant 0,1 pc tandis qu'Aedifica (102,60) gagnait 1 pc.

Tessenderlo (33,70) et Picanol (59,20) affichaient des plus-values de 2,9 et 2,1 pc alors qu'Exmar (2,14) bondissait de 5,9 pc.

EVS (15,16) et Shurgard (39,20) valaient 2,3 et 1,7 pc de plus que vendredi, Econocom (2,54) remontant de 1 pc alors que Kinepolis (34,25) reculait d'autant.

Kiadis (1,73) et Biocartis (4,84) étaient enfin en hausse de 8,6 et 3 pc contrairement à Celyad (8,10) qui perdait 3,4 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,1855 USD dans la matinée de lundi, contre 1,1843 USD vendredi dernier vers 16H30. L'once d'or cédait 2,80 dollars à 1.946,20 dollars et le lingot se négociait autour de 52.810 euros, en recul de 130 euros.