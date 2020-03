Isolément en baisse la veille, l'indice BEL 20 se démarquait à nouveau mercredi matin en regagnant 1,2 pc vers 11 heures alors que ses voisins européens plongeaient de près de 5 pc.

Il s'inscrivait alors à 2.563 points avec 13 de ses éléments en hausse, emmenés comme la veille par Proximus (23,46) qui bondissait de 12,7 pc après avoir engrangé 20,99 pc mardi. Telenet (27,06) était également en hausse de 6,8 pc tout comme Orange Belgium (14,50) et bpost (6,65) qui regagnaient par ailleurs 6,6 et 5,7 pc. AB InBev (32,69) était par contre négative de 3,8 pc, Ahold Delhaize (19,33) reperdant 5,3 pc à l'inverse de Colruyt (51,78) qui gagnait 6,6 pc supplémentaires. KBC (39,07) et Ageas (28,40) valaient 2,8 et 0,5 pc de plus que la veille à l'inverse d'ING (4,36) qui chutait de 6,3 pc. Solvay (62,00) rebondissait de 8,4 pc, arGEN-X (104,20) regagnant 0,4 pc alors qu'UCB (65,06) et Galapagos (135,40) reculaient de 1,2 et 4,2 pc, Umicore (30,15) de 0,9 pc.

Barco (114,20) et WDP (17,64) remontaient de 0,3 et 2,6 pc, GBL (63,90) et Sofina (159,60) de 4,2 et 2,4 pc, Ackermans (116,00) et Cofinimmo (111,00) de 3,3 et 2,8 pc. Bekaert (15,55) rebondissait de 2,9 pc alors qu'Aperam (16,02) et Ontex (12,25) perdaient 4,5 et 1,9 pc. Greenyard (3,80) et Xior (41,00) se distinguaient par ailleurs en bondissant de 13,7 et 11,7 pc en compagnie d'Econocom (1,56) et VGP (91,40) qui rebondissaient de plus de 9 pc chacune. Euronav (8,30) reperdait 5 pc à l'inverse d'Exmar (3,80) et EVS (12,00) qui regagnaient 3,7 et 8,7 pc, Sipef (40,40) et Van de Velde (20,00) bondissant de 5,5 et 6,5 pc. Mithra (17,67) et MDxHealth (0,61) rebondissaient enfin de 17,2 et 10,3 pc, Asit (0,19) et Biocartis (3,25) regagnant 7,4 et 8,3 pc tandis que Celyad (5,27) et Sequana Medical (4,76) remontaient de 4,7 et 3,5 pc, IBA (6,49) et Oxurion (2,35) de 3 et 2,2 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,0995 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0980 USD la veille vers 16H30. L'once d'or perdait 36,65 dollars à 1.492,55 dollars et le lingot se négociait autour de 43.640 euros, en baisse de 1.175 euros.