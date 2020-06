Alors que ses voisins européens réduisaient quelque peu leurs pertes lundi vers onze heures, après avoir chuté de plus de 2 pc, l'indice BEL 20 se distinguait en repassant le premier dans le vert.

Il n'avait que faiblement reculé grâce au soutien de UCB (98,88) dont le titre bondissait de 12,7 pc suite à des avancées dans un traitement contre le psoriasis. Notre indice vedette, qui avait perdu 6,87 pc la semaine dernière, était en hausse de 0,4 pc à 3.310 points avec seulement 6 de ses éléments dans le vert. Umicore (43,57) suivait UCB avec un bond de 4,4 pc alors que Aperam (24,18) emmenait les baisses en chutant de 4,3 pc. ING (6,16) et KBC (48,77) reculaient de 3,5 et 0,6 pc tandis que Ageas (32,75) hésitait et repassait de 0,1 pc dans le rouge. AB InBev (44,44) valait 1,7 pc de moins que vendredi alors que Colruyt (54,38) s'appréciait de 1,4 pc. Solvay (68,84) reperdait 2,2 pc, arGEN-X (190,60) et Galapagos (171,30) cédant 1,9 et 0,5 pc. Proximus (19,33) et Telenet (36,80) reculaient de 0,5 et 1,6 pc à l'inverse de Orange Belgium (14,40) et Bpost (5,99) qui progressaient par ailleurs de 0,5 et 4,4 pc. Cofinimmo (123,20) et WDP (24,14) étaient négatives de 1,1 et 1,7 pc, Ackermans (118,00) et Barco (158,00) reperdant 1,7 et 2 pc alors que Sofina (231,00) était positive de 1,1 pc.

La Financière de Tubize (77,30) s'envolait de 10,4 pc tandis que Retail Estates (61,60) et Immobel (60,00) s'appréciaient de 4,9 et 3,4 pc. D'Ieteren (48,40) et Bekaert (17,61) perdaient 1,7 pc chacune, Shurgard (30,10) et Ontex (12,50) abandonnant 2,7 et 1,7 pc. Tessenderlo (27,40) et Kinepolis (39,80) bondissaient de 3,6 et 4,2 pc tandis que Recticel (7,01) et Econocom (1,94) abandonnaient 1,4 et 1,9 pc. Celyad (10,30) et Sequana Medical (6,38) étaient enfin positives de 3,5 et 2,6 pc, MDxHealth (0,79) et IBA (7,50) cédant par contre 1,4 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,1255 USD dans la matinée de lundi, contre 1,1283 USD vendredi dernier vers 16H30. L'once d'or perdait 17,40 dollars à 1.723,25 dollars et le lingot se négociait autour de 49.225 euros, en baisse de 375 euros.