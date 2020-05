Le cours de l'action de la société de biotechnologie gantoise Argenx a pris plus de 20% à la Bourse de Bruxelles mardi, après les résultats positifs d'un candidat médicament.

Un résultat clinique de phase III favorable faisait en effet bondir le titre à 176,40 euros mardi vers onze heures. L'indice BEL 20 progressait, lui, de 2,8 pc à 3.087 points. L'entreprise a annoncé mardi des résultats positifs pour l'efgartigimod, un possible médicament pour le traitement de la maladie musculaire Myasthenia Gravis. La société espère pouvoir le commercialiser en 2021. L'action de la biotech gantoise était en hausse de plus de 20% mardi matin.

Le premier cours de Argenx, affiché avec retard faute d'équilibre, avait fait bondir notre indice de référence de plus de 20 points, celui-ci se distinguant de ses voisins européens qui atténuaient déjà quelque peu leurs gains initiaux.

AB InBev (39,40) soutenait également le BEL 20 en remontant de 2,6 pc tout comme KBC (47,09) et ING (5,51) qui gagnaient 7,1 et 3,5 pc, Ageas (31,33) s'appréciant de 4,5 pc. Solvay (66,30) valait 1,2 pc de plus que la veille contrairement à UCB (81,26) et Galapagos (192,10) qui reculaient de 1,9 et 1 pc. Aperam (24,10) et Umicore (40,07) étaient positives de 2,3 et 2,1 pc, Barco (147,10) regagnant 2,1 pc tandis que Sofina (227,50) reperdait 1,5 pc. Proximus (17,74) repassait de 0,3 pc dans le vert, rejoignant Telenet (35,54) qui était en hausse de 0,8 pc, Orange Belgium (14,52) perdant par ailleurs 1,5 pc alors que Bpost (5,80) gagnait 0,4 pc. WDP (23,89) reperdait 1 pc contrairement à Aedifica (93,80) et Cofinimmo (122,00), positives de 1,1 pc. Colruyt (51,66) et Ahold Delhaize (22,20) reperdaient 0,4 et 1,8 pc tandis que GBL (70,64) s'appréciait de 1,5 pc.

D'Ieteren (49,10) et Bekaert (17,77) bondissaient de 3,3 et 4 pc en compagnie de Recticel (6,96) et Melexis (57,00) qui progressaient de 2,5 et 2 pc, Tessenderlo (25,70) gagnant 2,4 pc. Balta (1,13) récupérait 3,2 pc tandis que Van de Velde (20,50) perdait 2,1 pc. Acacia Pharma (3,07) reperdait 3,7 pc à l'inverse de Celyad (8,03) qui était en hausse de 2,5 pc, Bone Therapeutics (2,80) s'appréciant de 1,8 pc alors que Biocartis (4,87) et Fagron (21,08) reperdaient 1,2 pc chacune. IBA (7,40) abandonnait enfin 1,6 pc contrairement à Oxurion (2,64), en hausse de 1,7 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,0941 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0896 USD la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 0,20 dollar à 1.727,40 dollars et le lingot se négociait autour de 50.760 euros, en recul de 205 euros.