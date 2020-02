Les pertes l'emportaient lundi matin en Europe, les écarts restant toutefois limités.

Vers 11H00, le BEL 20 cédait 0,1% à 4.090 points avec 12 de ses éléments dans le rouge, Sofina (216,50) étant stationnaire. Aperam (31,84) et Umicore (43,06) se distinguaient à la hausse en gagnant 1,3 et 2,4 pc, les baisses étant emmenées par Ontex (15,60) avec un recul de 2,2% .

AB InBev (67,85) reperdait 0,9% comme Colruyt (45,49), KBC (70,38) reculant de 0,8% alors que ING (10,61) et Ageas (51,86) s'appréciaient de 0,4 et 0,2%.

Solvay (96,80) et arGEN-X (139,20) valaient 0,6 et 1,1 % de moins que vendredi, UCB (87,14) et Galapagos (226,70) gagnant par contre 0,1 et 0,5 %.

Proximus (26,08) et Telenet (41,96) étaient négatives de 1,3 %, Orange Belgium (19,84) et Bpost (8,39) cédant par ailleurs 0,1 et 1,1 pc tandis que Barco (233,00) reperdait 0,6%.

Acacia Pharma (3,20) et ImmuPharma (0,17) chutaient de 4,9 et 3,3%, Biocartis (5,76) et Sequana Medical (7,12) de 3,2 et 2,2 %.

IBA (10,64) reperdait 1,7% tandis que Oxurion (3,40) et Asit (0,25) étaient en hausse de 2,9 et 2 %.

Econocom (2,78) remontait de 2,5 % et Balta (2,43) de 1,5 % tandis que Agfa-Gevaert (4,67) et Melexis (70,35) perdaient 1,1 et 1,4% , Kinepolis (55,80) et D'Ieteren (59,30) reperdant 0,5 et 0,6% .

L'euro s'inscrivait à 1,0949 USD dans la matinée de lundi, contre 1,0959 USD vendredi dernier vers 16H30. L'once d'or gagnait 5,90 dollars à 1.574,35 dollars et le lingot se négociait autour de 46.225 euros, en progrès de 235 euros.