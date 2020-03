L'impressionnant plan de relance américain et l'envol de Wall Street la veille soutenaient les marchés européens qui progressaient nettement mercredi à l'ouverture.

Un indice Ifo en net recul devaient toutefois souffler le froid, les regains décroissant nettement peu après 11h. L'indice BEL 20, qui avait ajouté jusqu'à 5,88 pc aux 7,64 pc récupérés la veille, devait ainsi ramener son avance à 1,3 pc en s'inscrivant à 2.904 points avec 15 de ses éléments dans le vert. Il était freiné par le recul de 0,8 pc d'AB InBev (40,07), Colruyt (49,31) et Proximus (19,98) reperdant 1,7 et 2,2 pc.

ING (5,68) reperdait de même 2,4 pc après avoir bondi de 20,5 pc mardi, KBC (47,85) et Ageas (30,69) ne gagnant plus que 0,5 et 7,6 pc.

Solvay (68,88) avait viré de 0,1 pc à la baisse tandis qu'UCB (70,18) restait positive de 3,2 pc, arGEN-X (125,30) et Galapagos (154,20) de 1,8 et 6,7 pc.

Telenet (29,78) s'appréciait de 0,5 pc tandis qu'Orange Belgium (16,20) rebondissait par ailleurs de 5,4 pc, Bpost (6,21) étant stationnaire.

Aperam (18,99) et Barco (133,60) ne remontaient plus que de 0,9 et 7,7 pc, GBL (69,76) et Sofina (188,00) de 5 et 1,2 pc, Aedifica (91,90) et Cofinimmo (122,20) de 5,6 et 5,1 pc, WDP (20,65) de 0,6 pc.

Elia (91,60) et GIMV (49,95) valaient 6,4 et 5,7 pc de plus que la veille, Greenyard (3,95) et Ter Beke (110,50) s'appréciant de 5,3 et 5,7 pc, Recticel (5,13) et Bekaert (15,78) de 5,4 et 3,3 pc, Exmar (4,55) et CFE (69,80) de 5,4 et 6,4 pc.

Jensen (23,80) bondissait de 7,7 pc, Leasinvest (91,20) et Qrf (10,95) de 9,6 et 9,5 pc, Intervest Offices (20,90) et Retail Estates (52,90) de 7,5 et 5,4 pc.

Kinepolis (339,0) et D'Ieteren (43,65) étaient positives de 5,7 et 2,3 pc, Econocom (1,70) de 3,4 pc.

IBA (8,01) et Celyad (7,20) ne gagnaient plus que 8,1 pc, Fagron (17,61) et MDxHealth (0,67) remontant de 7,3 et 4,8 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,0845 USD dans la matinée de mercredi, contre 1,0788 USD la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 9,35 dollars à 1.615,75 dollars et le lingot se négociait autour de 47.930 euros, en progrès de 20 euros.