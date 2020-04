Large recul des marchés européens mardi matin dans le sillage de Wall Street après l'effondrement historique de l'or noir américain dont le prix (pour le mois de mai) est devenu négatif.

L'indice Bel 20 devait abandonner jusqu'à 2,48% avant de ramener cet écart à 1,8% vers 11h00. Il s'inscrivait alors à 2.966 points avec tous ses éléments dans le rouge. Ceux-ci étaient emmenés par Ageas (31,72) avec une décote de 4,1%, AB InBev (39,68) et Sofina (217,50) suivant avec des reculs de 3,8% et 2,9%. ING (4,63) et KBC (43,46) abandonnaient 2,4% et 1,5%, Barco (138,10) et GBL (69,42) se dépréciant de 2,2% chacune. Aedifica (90,50) et Cofinimmo (121,20) cédaient 0,9% et 0,3%, WDP (23,48) reculant de 1,2%. Solvay (69,72) et UCB (85,04) valaient 0,3% de moins que la veille, arGEN-X (134,20) et Galapagos (196,55) reperdant 1,4% et 1,7%. Umicore (36,71) et Aperam (21,10) étaient négatives de 0,2% et 1,7%, Colruyt (55,20) cédant 0,4%, que gagnait Ahold Delhaize (22,72). Proximus (21,48) et Telenet (34,44) se dépréciaient de 1,4% et 0,8% à l'inverse de Orange Belgium (15,64) et Bpost(6,07) qui gagnaient par ailleurs 0,9% et 0,4%.

Euronav (10,47) se distinguait par une hausse de 4,7% alors que Kinepolis (32,15) et Econocom (1,89) chutaient de 4,3% et 3,4%. D'Ieteren (41,70) et Agfa-Gevaert (3,60) abandonnaient 2,1% et 2,7%, Ontex (14,89) et Shurgard (29,10) perdant 2,1% et 3%. Biocartis (3,85) et Celyad (7,60) étaient en baisse de 3,7% et 4%, MDxHealth (0,77) et IBA (7,54) se dépréciant de 3,2% et 2,3%.

L'euro s'inscrivait à 1,0841 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0872 USD la veille vers 16h30. L'once d'or gagnait 5,05 dollars à 1.694,60 dollars et le lingot se négociait autour de 50.285 euros, en progrès de 290 euros.