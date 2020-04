Wall Street repartant à la hausse malgré l'explosion des chiffres du chômage américain, le BEL 20 et ses voisins européens faisaient de même jeudi à l'approche de la clôture.

La Bourse de Bruxelles devait confirmer un regain de 1,97 pc pour le BEL 20 qui terminait à 2.895,40 points avec 17 de ses éléments en hausse. Il bénéficiait du soutien d'Ageas (37,39) qui rebondissait de 12,79 pc après son plongeon de 12,56 pc de la veille, Proximus (20,89) et Umicore (32,62) suivant avec des gains de 5,99 et 4,02 pc tandis que KBC (44,16) et ING (4,81) remontaient de 5,70 et 0,59 pc, AB InBev (40,17) de 0,95 pc.

La Bourse de Paris a finalement elle aussi retrouvé ses esprits et terminé en petite hausse (+0,33%). L'indice CAC 40 a pris 13,72 points à 4.220,96 points, dans un volume d'échanges nourri de 3,5 milliards d'euros. La veille, il avait fini en fort recul (-4,30%).

La Bourse de Francfort a termine dans le vert, le Dax prenant 0,27% après avoir baissé de près de 2% en séance, soutenue par les marchés américains et le pétrole. L'indice vedette a gagné 26,07 points sur la séance pour finir à 9.570,82 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté pris 0,27%, à 20.488,22 points.

"L'incertitude dure" sur le virus et les conséquences économiques, note Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets, alors que le ministre de l'Economie a répété jeudi s'attendre à une baisse d'au moins 5% du PIB allemand en 2020 avant une reprise l'année prochaine.

La Bourse de Londres a également clôturait en hausse de 0,47%. A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 25,65 points, à 5.480,22 points.

Valeurs de clôture du 2 avril 2020 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles. Entre parenthèses, les cours de la séance précédente.