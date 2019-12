La séance écourtée du 24 décembre devait débuter dans un grand calme en Europe où Francfort était fermée. Alors que le Bel 20 parvenait à se maintenir de peu dans le vert, ses voisins cédaient quelques fractions avant de repartir timidement à la hausse à l'approche de la clôture. Notre indice vedette grappillait finalement 0,06% en terminant à 3.992,13 points avec 10 de ses éléments dans le vert, sans avoir pu atteindre les 4.000 points, en ligne de mire depuis quelques jours.

Ontex (18,00) se distinguait en gagnant 2,92% devant Galapagos (189,85), positive de 0,96%. AB InBev (74,10) perdait de justesse 0,20% tandis que les banques restaient partagées avec 0,02% de mieux pour ING (10,81) et 0,21% de moins pour KBC (67,14), Ageas (53,24) cédant 0,19%. Solvay (104,00) avait viré de 0,10% à la baisse tandis que UCB (72,68) conservait une avance de 0,61%, arGEN-X (147,00) s'appréciant de 0,14%. Proximus (25,83) perdait de justesse 0,19% à l'inverse de Telenet (39,94), repassée de 0,05% dans le vert, Orange Belgium (20,80) et Bpost (10,40) perdant par ailleurs 0,72% et 0,29%. Colruyt (46,75) abandonnait 1,14% tandis que Ahold Delhaize (22,77) restait positive de 0,73%, Barco (217,00) et WDP (161,80) de 0,46% et 0,12%.

Hors indice, ImmuPharma (0,30) bondissait de 50% dans un marché des plus étroits. MDxHealth (1,07) et Oxurion (2,84) gagnaient 3,5% et 3,3% tandis que Asit (0,20) récupérait 2,5%, Kiadis (1,96) et Biocartis (5,64) reculant par contre de 2,5% et 1,2%, IBA (12,50) de 1,7%. Deceuninck (2,01) et Picanol (67,80) gagnaient 2,3% et 2,7%, Greenyard (4,86) remontant de 1,8%. D'Ieteren (63,10) était enfin positive de 1,4% tandis que Melexis (68,65) et EVS (21,60) reculaient de 0,7%, Euronav (10,91) et Roularta (14,50) de 1,6% et 1,7%.

Vers 14h00, l'euro s'inscrivait à 1,1084 USD, contre 1,1080 dans la matinée et 1,1093 la veille vers 16h30. L'once d'or gagnait 6,30 dollars à 1.490,55 dollars et le lingot se négociait autour de 43.225 euros, en progrès de 220 euros.