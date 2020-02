Alors que le kilo d'or fin atteignait les 50.000 euros ce lundi matin, les marchés européens plongeaient dans la débâcle causée par la propagation du coronavirus.

Vers 11 heures, l'indice BEL 20 abandonnait 4%, à 3.914 points, avec tous ses éléments dans le rouge à la seule exception de Proximus (24,60) qui regagnait 0,1% après sa chute de 6% de vendredi. Trois valeurs surnageaient par ailleurs au marché continu, Lotus Bakeries (3.010,00) s'appréciant de 0,3% en compagnie de Qrf (16,30) et Ascensio (53,20), en hausse de 1,2 et 0,4%.

La plus forte baisse revenait à Bone Therapeutics (3,80) avec un plongeon de 12,6% devant Viohalco (3,30) et Asit (0,23) qui chutaient de 9,6 et 8,7%, Titan Cement (16,42) et Greenyard (4,18) perdant 6,7 et 6,3%.

L'euro s'inscrivait à 1,0815 USD dans la matinée de lundi, contre 1,0852 USD vendredi dernier vers 16H30.

L'once d'or gagnait 39,20 dollars, à 1.683,60 dollars, et le lingot se négociait autour de 50.025 euros, en progrès de 310 euros.