Aprés avoir reperdu 5,54 pc en deux séances, l'indice BEL 20 repartait prudemment à la hausse jeudi matin.

Vers onze, heures, il regagnait 1,2 pc à 2.956 points avec 18 de ses éléments en hausse, Sofina (201,50) étant stationnaire et Cofinimmo (122,60) en baisse de 0,5 pc. En tête des baisses la veille, Barco (145,90) et KBC (44,11) rebondissaient de 5,3 et 2,6 pc tandis que Ageas (31,86) et ING (4,69) récupéraient 3,5 et 0,4 pc. AB InBev (42,10) et Colruyt (54,72) étaient positives de 0,5 et 0,4 pc, Solvay (67,84) et UCB (81,34) s'appréciant de 1 et 1,6 pc, arGEN-X (129,50) et Galapagos (189,40) de 2,3 et 2,8 pc. Aedifica (92,40) et WDP (23,40) valaient 2,3 et 3 pc de plus que la veille, Aperam (20,46) regagnant 2,1 pc. Proximus (20,67) et Telenet (34,24) gagnaient 1,5 et 0,2 pc, Orange Belgium (15,64) s'appréciant par ailleurs de 0,9 pc contrairement à Bpost (6,11) qui chutait de 2,4 pc après une recommandation revue à la baisse. GBL (71,50) et Ackermans (117,20) regagnaient 0,3 pc, comme Umicore (35,77).

Tubize (67,10) et KBC Ancora (27,34) remontaient de 2,6 pc, Bois Sauvage (307,00) et Solvac (89,00) de 2,3 pc. Ascensio (43,60) et VGP (99,00) bondissaient de 6,7 et 4,2 pc, Vastned Retail (27,00) et Montea (79,00) gagnant 3,8 et 3,5 pc. D'Ieteren (41,75) récupérait 4,4 pc, Econocom (1,95) et CFE (70,10) quelque 3,8 et 2,8 pc. IBA (7,94) et Mithra (21,60) bondissaient enfin de 7,3 et 5,9 pc tandis que Celyad (8,03), MDxHealth (0,75) et Oxurion (2,56) remontaient de 4,8 à 4,5 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,0889 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0895 USD la veille vers 16H30. L'once d'or gagnait 3,50 dollars à 1.724,00 dollars et le lingot se négociait autour de 50.935 euros, en progrès de 135 euros.