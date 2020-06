Le BEL 20 et ses voisins européens rebondissaient de plus de 2 pc dans la matinée de mardi, soutenus notamment par la hausse de Wall Street la veille et les annonces de la Fed.

Vers 11h00, l'indice de référence regagnait 2,7 pc à 3.431 points avec tous ses éléments dans le vert à la seule exception de Umicore (42,54) qui reperdait 2,2 pc après son bond de 4,2 pc de lundi. AB InBev (46,33) et Aperam (25,86) emmenaient les hausses en bondissant de 4,7 pc chacune, le même écart étant atteint peu après en Solvay (73,26) et Galapagos (178,95). UCB (103,05) était en hausse de 2,2 pc, arGEN-X (196,70) de 1,4 pc. KBC (51,16) et ING (6,52) remontaient de 3,9 pc, Ageas (33,81) de 1,8 pc. Ackermans (122,00) et Aedifica (100,40) valaient 2,8 pc de plus que la veille, Barco (166,30) repartant de même de 4,4 pc à la hausse. Proximus (19,77) et Telenet (38,28) étaient positives de 3 et 3,6 pc, Orange Belgium (14,74) et Bpost (6,02) s'appréciant par ailleurs de 2,9 et 0,5 pc. Colruyt (54,24) et Ahold Delhaize (23,46) progressant de 0,3 et 1,7 pc, GBL (75,64) et Sofina (236,50) de 2,4 et 1,5 pc.

KBC Ancora (31,40) et Brederode (73,60) bondissaient de 4,1 et 2,5 pc, Bekaert (18,76) et D'Ieteren (50,40) de 6,5 et 3,2 pc tandis que Recticel (7,66) s'envolait de 9,4 pc. Tessenderlo (27,95) et CFE (63,80) valaient 3,5 et 2,9 pc de plus que lundi, Ontex (12,90) et Shurgard (30,40) regagnant 2,6 et 2,3 pc, EVS (16,40) un peu plus de 3,1 pc. Celyad (10,66) et Biocartis (4,84) étaient enfin positives de 4,5 et 4,1 pc, IBA (7,80) et Sequana Medical (6,48) s'appréciant de 2,8 pc, Oxurion (2,83) de 3,8 pc.

L'euro s'inscrivait à 1,1329 USD dans la matinée de mardi, contre 1,1275 USD la veille vers 16h30. L'once d'or gagnait 12,85 dollars à 1.730,80 dollars et le lingot se négociait autour de 49.120 euros, en progrès de 135 euros.