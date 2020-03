Les autorités de marché belge freinent la spéculation débridée en Bourse de Bruxelles. Explications.

Comme nous l’évoquions mardi, l’autorité belge des marchés financiers (FSMA) a annoncé la suspension des ventes à découvert sur une série d’actions cotées à la Bourse de Bruxelles (voir liste ci-dessous). Le but : freiner la volatilité excessive de ces valeurs en cas de baisse. Le principe des ventes à découvert est de vendre dans le marché des paquets de titres dont on n'est pas propriétaire en tablant sur leur baisse, pour les racheter à un cours inférieur, et empocher ainsi la différence.On pale de ventes à découvert ou de "short selling"