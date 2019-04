Il y a un an, Wall Street faisait la fête après un premier trimestre de hausse, dans l’attente de résultats d’entreprises cotées dopées par les premiers effets de la réforme fiscale de l’administration Trump. Mais aujourd’hui, clairement, à situation fiscale comparable, l’ambiance est un peu moins festive. Y a-t-il là un risque pour l’économie US et pour les portefeuilles investis en actions américaines ? (...)