Avec Wall Street en hausse à l'ouverture, la Bourse de Bruxelles et ses voisins européens restaient eux-mêmes prudemment positifs à la veille du week-end. Le BEL 20 terminait sur une hausse de 0,32 % à 3.726,86 points avec 12 de ses éléments dans le vert. Il bénéficiait toujours du soutien de AB InBev (58,03) qui gagnait 1,90 % alors que KBC (61,90) avait viré de 1,90 % à la baisse, ING (8,39) et Ageas (42,08) restant positives de 1,15 et 0,33 %.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,62%, à l'issue d'une séance marquée par le rapport sur l'emploi américain de novembre, qui a encore souligné le besoin de soutiens monétaire et budgétaire d'ici la fin de l'année. L'indice CAC 40 a gagné 34,79 points à 5.609,15 points. Il affiche ainsi une cinquième semaine de hausse d'affilée, même s'il n'a gagné que 0,20% sur les cinq dernières séances.

La Bourse de Londres a terminé en hausse de 0,92%, signant sa quatrième séance dans le vert consécutive grâce au bond des valeurs pétrolières. A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a pris 59,96 points à 6.550,23 points. Sur la semaine écoulée, il a grimpé de 2,94%. "Le FTSE 100 et les prix du pétrole évoluent tous à des sommets en neuf mois", notent les analystes chez AJ Bell.

La Bourse de Francfort a fini en hausse, le Dax gagnant 0,35% dans un marché sans élan après les chiffres de l'emploi américain et sous le poids d'un euro fort. L'indice vedette a gagné 46,10 points, à 13.298,96 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté pris 0,79%, à 29.517,75 points. Sur la semaine, le Dax est quasi stable (-0,28%) tandis que le MDax a progressé de 0,49% en cinq jours.

