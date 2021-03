Chute de la livre turque : doutes sur l’indépendance future de la Banque centrale Placements & Marchés P.V.C. avec AFP

© Shutterstock

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a frappé très fort vendredi soir en annonçant le limogeage du gouverneur de la Banque centrale Naci Agbal, ancien ministre des Finances, en poste depuis quatre mois seulement. Le monde financier, qui déteste l’incertitude, a vu tout le risque d’une telle opération, ce qui a déclenché des ventes en panique de livres turques sur le marché des changes. La livre turque a dégringolé de plus de 17 % face au dollar tôt lundi sur les marchés des changes, s’échangeant en début de matinée en Asie jusqu’à 8,47 livres pour un billet vert contre 7,22 en fin de semaine dernière, soit une chute de 17 %.