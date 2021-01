Comment les marchés financiers voient-ils l'arrivée de Biden? Placements & Marchés Van Campenhout Patrick

© Shutterstock

Mercredi, avant même l’ouverture des marchés boursiers américains, les opérateurs ont montré leur satisfaction de voir arriver le nouveau président américain. En réalité, on sait que, d’une part, les gestionnaires ont déjà intégré en partie les espoirs liés aux promesses politiques de Joe Biden et, d’autre part, que les secteurs qui bénéficieront le plus des plans de soutien à venir ne le feront que sur la durée.