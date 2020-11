L'incertitude est ce qui déroute le plus les opérateurs financiers. On le voit clairement ce matin à l'extrême nervosité des valeurs cotées, aussi bien les actions que les devises, ou même l'or, en repli, tout comme le baril de pétrole brut.

Le potentiel de hausse des marchés d'actions est estimé à 5 ou 10% dès que le calme sera revenu sur le front électoral aux Etats-Unis, ce qui ne semble pas être le cas à l'heure actuelle. A New York, la tendance est partagée, les contrats sur indices montrant d'une part une baisse de plus d'un pour-cent du Dow Jones, et d'autre part, une progression d'un pour-cent du Nasdaq où sont cotés les géants technologiques.

A la Bourse de Bruxelles, l'indice Bel 20 est également très nerveux. Il recule à l'ouverture de 0,63% à 3.153 points mais il semble réduire sa perte petit à petit. A l'exception, de Colruyt qui reste inchangée, on compte 9 valeurs dans le vert et 10 valeurs dans le vert. Les banques, les télécoms et ABInBev sont sous pression.

En Asie, l'indice vedette Nikkei à Tokyo a fini en forte hausse de 1,72%, lâchant toutefois du lest en fin de séance. L'indice Hang Seng à Hong Kong a abandonné 0,21% à la clôture, l'indice composite de Shanghai a avancé de 0,19% et celui de Shenzhen de 0,31%.

Donald Trump a revendiqué mercredi la victoire à l'élection présidentielle, plongeant les Etats-Unis dans l'inconnu et dans l'inquiétude, alors que les jeux sont loin d'être faits dans plusieurs Etats-clés et que Joe Biden reste en mesure de l'emporter.

A la suite de cette déclaration, les contrats à terme à Wall Street se sont nettement repliés, tout comme les places financières du Vieux continent, et évoluaient depuis en ordre dispersé.

Sur le marché des changes, le dollar montait de son côté de 0,38% à 1,1673 pour un euro contre 1,1715 dollar la veille, la monnaie américaine jouant pour l'heure son rôle de valeur refuge. "On a affirmé que si Donald Trump était élu cela redonnerait de la vigueur au billet vert. C'est actuellement ce qui est en train d'arriver", commentait également John Plassard de Mirabaud Securities.

Le prix du baril de pétrole était pour sa part en légère hausse, évoluant à +0,37% à New York pour le baril de WTI pour livraison en décembre et à +0,23% à Londres pour le baril de Brent pour livraison en janvier, vers 9H55.

