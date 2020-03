Les bourses européennes ont de nouveau subi de lourdes pertes lundi, en raison des inquiétudes des investisseurs quant aux conséquences économiques de la crise de coronavirus.

Les séances, noires, se suivent et se ressemblent à la Bourse de Bruxelles, dont l'indice Bel 20 a encore perdu 7,22% lundi à la clôture, après une semaine infernale qui l'avait vu jeudi essuyer sa plus lourde perte (-14,21%) en une seule séance. Ce sont l'épidémie de Covid-19 et ses répercussions économiques qui ont à nouveau pousser les investisseurs à vendre en masse.

Au sein de l'indice vedette de la Bourse de Bruxelles, seul Colruyt a échappé à la dégringolade, avec un gain de 0,5%, l'action du distributeur profitant sans doute de la ruée des consommateurs belges dans les magasins du pays.

La Bourse de Paris a connu une nouvelle séance de débâcle lundi (-5,75%), rien ne semblant pouvoir stopper la défiance des marchés, désormais convaincus qu'une récession est inévitable. L'indice CAC 40 a perdu 236,90 points à 3.881,46 points, dans un volume d'échanges qui est resté très nourri, à 7,5 milliards d'euros. Vendredi, il avait terminé sur un rebond technique de 1,83%, ce qui ne l'a pas empêché de chuter de 20% la semaine dernière.

La Bourse de Francfort a poursuivi sa chute vertigineuse , le Dax cédant 5,31% à la clôture après avoir glissé jusqu'à 10% en séance. L'indice vedette a fini à 8.742,25 points, en recul de 489,9 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a lâché 5,07% à 19.230,20 points. Le Dax a perdu plus d'un tiers (34%) depuis début janvier.

La Bourse de Londres a terminé sur une chute de 4,01%. A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 215,03 points, à 5.151,08 points, selon des chiffres actualisés peu après la fin de séance. Depuis le 1er janvier, il a perdu près d'un tiers de sa valeur.

Le marché britannique a plongé de 9% en début d'après-midi avant de progressivement limiter ses pertes, ce qui "n'est pas rien compte tenu du fait qu'il a évolué à un moment sous 4.850 points, pour la première fois depuis huit ans et demi", souligne Connor Campbell, analyste chez Spreadex. Les investisseurs ont continué à vendre des actions à tour de bras, pas rassurés par la décision de la banque centrale américaine de baisser une nouvelle fois ses taux pour aider l'économie américaine à affronter le choc du coronavirus.

Valeurs de clôture du 16 mars 2020 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles. Entre parenthèses, les cours de la séance précédente.