Les principales banques centrales mondiales ont lancé une action concertée visant à augmenter l'approvisionnement des marchés financiers en liquidités, face aux craintes générées par l'épidémie de coronavirus, a annoncé dimanche la Banque centrale européenne (BCE).

L'opération vise à assurer une disponibilité suffisante en dollars américains sur le marché et concerne la Réserve fédérale américaine, la BCE et les banques centrales du Japon, du Royaume-Uni, du Canada et de Suisse, selon un communiqué de l'institut monétaire de Francfort.