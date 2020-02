Depuis lundi, c’est la chute libre. Les grandes compagnies aériennes européennes subissent de plein fouet la propagation du coronavirus sur le Vieux continent.

Depuis le début de la semaine, les deux plus importantes low cost européennes, Ryanair et easyJet, ont ainsi perdu près de 20 % de leur valeur boursière. L’arrêt des vols de plusieurs grands groupes aériens vers la Chine entraîne aussi les premières mesures économiques chez KLM et Lufthansa. De nombreux passagers annulent eux-mêmes leurs voyages vers l’Italie,pays le plus touché par le coronavirus en Europe. Peuvent-ils être remboursés ?