Les bourses européennes ont de nouveau terminé mardi avec des pertes substantielles, généralement autour de 2 %, en raison de la poursuite de la propagation du coronavirus. L'épidémie de Covid-19 continue de se répandre, particulièrement en Iran, au Japon et en Corée du Sud ainsi qu'en Europe, notamment en Italie et menace un peu plus de perturber les affaires des entreprises et de pénaliser la croissance mondiale.

À Bruxelles, le Bel 20 a terminé en baisse de 2,28 % ; pour la deuxième journée consécutive, les vingt actions de l'indice sont toutes passées dans le rouge.

Lundi, le Bel20 a perdu 3,94 %, la plus forte perte depuis la fin juin 2016, lorsque le résultat inattendu du référendum sur le Brexit a entraîné des troubles. Mardi, les marchés boursiers européens semblaient se redresser prudemment dans un premier temps, mais bientôt les déficits sont réapparus. Ce fut également le cas à Bruxelles, où le Bel20 a finalement perdu plus de 2 % pour atteindre 3 828,40 points.

La Bourse de Paris a enregistré de nouvelles pertes significatives (-1,94%) mardi, après s'être déjà enfoncée de près de 4% la veille. L'indice CAC 40 a reculé de 112,19 points à 5.679,68 points, un plus bas en clôture depuis le 23 octobre 2019, dans un volume d'échanges inhabituellement élevé de 6,2 milliards d'euros. La veille, il avait fini en très fort recul de 3,94%.

La Bourse de Francfort a fini mardi en nette baisse, le Dax cédant 1,88%, ce qui porte à près de 6% en deux jours le recul dû à la récente paniqué boursière liée au nouveau coronavirus. L'indice vedette a reculé de 244,75 points pour finir à 12.790,49 points. Le MDax des valeurs moyennes a de son côté cédé 2,04%, à 27.315,42 points.

Avec -5,8% en deux jours, le Dax atteint un nouveau plus bas annuel et tombe au niveau de fin octobre 2019. "D'un point de vue technique il n'y a pas de plancher", explique Jochen Stanzl, analyste chez CMC Markets. D'autant plus qu'il n'est "pas possible de prédire la vitesse de propagation du virus", ajoute-t-il.

La Bourse de Londres a également poursuivi sa glissade mardi (-1,94%), au lendemain d'une sévère chute. A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs a perdu 138,95 points, à 7.017,88 points. Il est passé en séance sous les 7.100 points pour la première fois depuis octobre.

Le marché britannique a timidement rebondi en début de journée mais a rapidement fait machine arrière et poursuivi sa chute, après avoir perdu 3,34% la veille. "Le rebond des marchés boursiers a été modeste et de courte durée au moment où les investisseurs envisagent la possibilité que le Covid-19 devienne une pandémie", souligne Craig Erlam, analyste chez Oanda.