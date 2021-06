La Bourse de Bruxelles enregistrait un solide recul, la Bel 20 abandonnant 0,78 % à 4 125,95 points avec toujours la même unique hausse de Umicore (51,50) qui s'appréciait de 1,78 %, Aedifica (111,30) étant stationnaire. arGEN-X (255,10) et Galapagos (58,48) abandonnaient finalement 2,89 et 1,66 % en compagnie de Ageas (46,80) négative de 1,91 % alors que KBC (64,30) ne cédait que 0,31 %. AB InBev (60,81) valait 1,12 % de moins que mardi, Colruyt (47,16) reculant de 0,34 %, Elia (89,00) et Melexis (87,55) de 0,67 et 1,74 %.

A la Bourse de Paris, le CAC 40 reculait de 0,91 % à 6 507,83 points. La Bourse de Londres ne faisait guère mieux, le FTSE-100 tombant de 0,71 % à 7 037,47 points. Quant à la Bourse de Francfort, elle perdait l'intégralité de ses gains de la veille, le DAX lâchant 1,02 % à 15 531,04 points.

Valeurs de clôture du 30 juin 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :

AB InBev - 60,81 (61,50)

Ackermans - 142,40 (142,90)

Aedifica = 111,30 (111,30)

Ageas - 46,80 (47,71)

Aperam - 43,21 (43,63)

arGEN-X - 255,10 (262,70)

Cofinimmo - 128,40 (128,90)

Colruyt - 47,16 (47,32)

Elia - 89,00 (89,60)

Galapagos - 58,48 (59,47)

GBL - 94,34 (94,58)

KBC - 64,30 (64,50)

Melexis - 87,55 (89,10)

Proximus - 16,29 (16,34)

Sofina - 363,80 (367,20)

Solvay - 107,20 (108,10)

Telenet - 31,74 (31,76)

UCB - 88,16 (88,62)

Umicore + 51,50 (50,60)

WDP - 32,20 (32,66)

L'avis du Broker pour Solvay, Sipef et D'Ieteren

Solvay (-0,8% à 107,2 euros) a été maintenu à « conserver » chez Kepler Cheuvreux, l’objectif étant remonté de 112 vers 118 euros. L’analyste rappelle que le groupe chimique avait dévoilé des résultats impressionnants pour le premier semestre, avec des performances opérationnelles supérieures aux attentes pour l’ensemble des divisions. "Nous avons relevé nos attentes bénéficiaires de 15 à 21% pour les trois exercices de 2021 à 2023", souligne l’analyste.

Sipef (+5,4% à 47,5 euros) a été relevé de « conserver » vers « acheter » chez Degroof Petercam, l’objectif étant remonté de 48 vers 58 euros suite à l’annonce d’une réduction des taxes à l’exportation sur l’huile de palme de la part du gouvernement indonésien. "Cette annonce va avoir un impact positif direct sur le résultat net du groupe, de même que les bons volumes de production et le niveau avantageux des cours pour l’huile de palme." L’analyste a également relevé de manière significative le résultat net attendu pour l’année prochaine.

D’Ieteren (-1,3% à 102 euros) a été confirmé à « acheter » chez KBC Securities, l’objectif étant fixé à 121 euros suite à l’annonce que le holding serait intéressé pour racheter une participation de 40% dans le groupe belge TVH Parts, spécialisé dans le domaine des véhicules industriels. "D’autres candidats sont également dans la course pour cette participation qui a été évaluée l’année dernière entre 1 et 1,5 milliard d’euros", souligne l’analyste. "Une telle opération serait positive pour l’action, car elle éliminerait le risque de réinvestissement des importantes liquidités (2,1 milliards d’euros) dans le portefeuille."