Le coronavirus a provoqué la panique sur les marchés américains, forçant Wall Street à suspendre temporairement ses échanges à l'ouverture. Une telle procédure serait-elle possible en Europe ? Eléments de réponse avec le porte-parole d'Euronext Bruxelles.

Les marchés continuent de chuter ce jeudi (-14% à Bruxelles!), guère rassurés par les annonces de soutien aux entreprises de la BCE et surtout très inquiets de la réponse américaine à la pandémie de coronavirus, c'est-à-dire l'arrêt des vols en provenance de l'Europe. La panique était telle que les échanges ont été suspendus pendant 15 minutes après l'ouverture à Wall Street. Pourquoi n'est-ce pas le cas des bourses européennes ?

"Nous n'avons pas de mécanismes qui permettent d'arrêter tous les échanges d'un seul coup, comme à New York" , explique le porte-parole de d'Euronext Bruxelles, Pascal Brabant. "Ce mécanisme de suspension se porte uniquement sur les actions en tant que telles et pas l'ensemble du marché." Dans le cas des actions, on ne parle pas de suspension mais de limites, qui dépendent de la valeur de l'action en elle-même. "Ces limites permettent de bloquer les échanges sur les actions".

Mais comme pour tous les opérateurs financiers, la philosophie générale d'Euronext est de ne pas interrompre la négociation "car nous comprenons les avantages pour les investisseurs de pouvoir gérer leurs risques dans un environnement de négociation sûr et transparent", précise tout de même Pascal Brabant.

Cependant en cas de circonstances extrêmes, Euronext s'appuie sur un ensemble complet de garanties de négociation et pas uniquement sur des disjoncteurs. Quels sont ces mécanismes de protection du marché ?

Prévention : ce mécanisme implique la capacité de rejeter des ordres potentiellement aberrants (de taille ou d'unité/prix inhabituels) avant qu'ils n'entrent sur les marchés.

: ce mécanisme implique la capacité de rejeter des ordres potentiellement aberrants (de taille ou d'unité/prix inhabituels) avant qu'ils n'entrent sur les marchés. Détection : ce mécanisme comprend des alertes déclenchées par les systèmes de surveillance (là encore, en fonction de la taille des ordres, des variations de prix, d'un rapport inhabituel entre les ordres et les transactions, etc.) et traitées en temps quasi réel.

On parle également de disjoncteurs, qui sont des seuils de sauvegarde qui arrêtent automatiquement la négociation d'un titre dans le cas où la valeur varie trop fortement en cours de séance.

Euronext n'a pas souhaité commenter davantage la situation actuelle.