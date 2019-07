L'Italie a échappé mercredi à l'ouverture par l'UE d'une procédure disciplinaire pour déficit excessif en 2019 due à son niveau d'endettement, mais la Commission européenne maintient la pression sur le gouvernement populiste pour 2020. Cette annonce était attendue après la promesse du gouvernement de réduire son déficit, se conformant aux demandes de Bruxelles.

Depuis des mois, la coalition italienne, arrivée au pouvoir il y a un peu plus d'un an, se livre à un bras de fer avec la Commission, chargée de faire respecter les règles européennes et inquiète de la dette colossale italienne, la deuxième plus élevée de la zone euro après la Grèce.

Début juin, la Commission avait tapé du poing sur la table en lançant une procédure d'infraction à l'encontre de Rome, qui ouvrait la voie à des sanctions financières.

Or, le gouvernement italien a décidé mardi de calmer le jeu en annonçant que le déficit public du pays ne dépasserait finalement pas 2,04% du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2019, un objectif qui a beaucoup varié mais devrait lui permettre, s'il est respecté, d'échapper à des sanctions. Il comptait au départ afficher un déficit de 2,4% cette année.

La Commission européenne demande au gouvernement italien de réduire nettement son déficit public, bien en-deçà de la limite fixée à 3% du PIB. L'enjeu: diminuer sa dette publique (2.300 milliards d'euros) qui devrait atteindre 133,7% du PIB en 2019 et 135,7% en 2020, bien au-delà du seuil de 60% fixé par les règles européennes.

"Sur la base des engagements (du gouvernement italien, ndlr), la Commission a conclu qu'une procédure pour déficit excessif contre l'Italie au titre de la dette n'est plus justifiée à ce stade", a déclaré le Commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

Ce dernier compte expliquer ses conclusions aux 19 ministres des Finances de la zone euro, lors d'une réunion lundi prochain à Bruxelles au cours de laquelle ils doivent se prononcer sur l'abandon de cette procédure.

"Je suis très confiant que les ministres seront d'accord" avec l'exécutif européen, a-t-il ajouté. L'avis de la Commission est généralement suivi par les Etats membres.

M. Moscovici se garde toutefois de faire retomber la pression sur la coalition populiste. "Nous allons continuer à surveiller étroitement la mise en oeuvre du budget italien pour la seconde moitié de l'année", a-t-il prévenu.

"Ma porte reste ouverte"

En outre, il a promis "d'évaluer très soigneusement le projet de budget italien pour 2020, qui doit parvenir le 15 octobre" à la Commission. M. Moscovici a souligné l'importance du dialogue avec le Premier ministre Giuseppe Conte, concluant en italien: "ma porte reste ouverte".

La coalition, formée de la Ligue (extrême droite) et du Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), juge nécessaire une politique expansionniste pour favoriser la croissance et l'emploi.

M. Conte avait souligné le 20 juin que son gouvernement respecterait les règles européennes, tout en plaidant pour leur changement.

"L'équilibre des comptes publics (...) ne peut constituer l'unique paramètre de référence de la politique économique et sociale", avait-il affirmé, en soulignant que la société civile montrait "des signes croissants de souffrance" à cause des "politiques d'austérité mises en place cette dernière décennie".

Lundi, une bonne nouvelle est venue conforter l'exécutif: le taux de chômage est passé sous la barre symbolique des 10% en mai (à 9,9%), une première depuis février 2012.

Les nuages sur l'économie de la péninsule restent néanmoins nombreux. Le pays, troisième économie de la zone euro, ne devrait en effet connaître qu'une très faible croissance cette année, de l'ordre de 0,1% selon la Commission, soit la plus faible de la zone euro.