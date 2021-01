La plateforme britannique de livraisons de repas Deliveroo a fait appel à quatre banques pour examiner une introduction en Bourse à Londres, après une solide performance en 2020 pendant la pandémie, révèle le média Sky News.

Deliveroo a choisi les américaines Bank of America Merrill Lynch, Citi et Jefferies, ainsi que la britannique Numis pour travailler sur cette opération qui pourrait valoriser la société entre 5 et 8 milliards de livres, indiquait la chaîne d'information sur son site.

L'introduction en Bourse pourrait être lancée autour du mois d'avril et constituerait l'une des opérations les plus importantes de 2021 sur le marché britannique, selon Sky News qui cite des "sources de marché".

Cette entrée en Bourse couronnerait un développement à grande vitesse pour Deliveroo depuis sa création en 2013, au point d'aiguiser l'appétit du géant du commerce Amazon.

En août dernier, l'autorité britannique de la concurrence a donné son feu vert à une prise de participation d'Amazon à hauteur de 16 % du capital de Deliveroo.

Un chiffre d'affaires de plus de 770 millions de livres

Deliveroo, dont le siège est à Londres, travaille avec 140 000 restaurants dans 800 villes dans le monde et compte sur 12 marchés quelque 110 000 livreurs, reconnaissables aux imposants sacs à dos verts qu'ils portent en sillonnant les rues à vélo.

Par ailleurs, ses résultats financiers s'améliorent, même si Deliveroo a subi des pertes de 319,9 millions de livres en 2019, en raison du coût des investissements. Son chiffre d'affaires a grimpé de 62 % à 771,8 millions de livres.

Pour 2020, la société ne fournit pas encore de chiffre mais a précisé fin décembre avoir enregistré une croissance de ces ventes au cours de l'année et dit avoir été rentable pendant plus de six mois.

Les restrictions mises en place face à la pandémie ont fait grimper la demande pour ses services.

La société a notamment rapidement renforcé son offre de livraisons de courses alimentaires, sur laquelle il mise énormément, via des partenariats avec les supermarchés britanniques Waitrose, Sainsbury's, Morrisons, Aldi et le français Carrefour.

En outre, plus de 46 000 restaurants, privés d'activité en raison des multiples fermetures, ont rejoint la plateforme en 2020.