Pour les actionnaires de Fortis, ce n’est pas une bonne nouvelle. Ils sont en effet beaucoup plus nombreux que prévu à s’être manifestés pour une indemnisation pour les pertes encourues après le démantèlement du groupe en 2008. Alors qu’Ageas, la société née des cendres de Fortis, tablait sur au maximum 200 000, il y a déjà 270 000 demandes introduites. Ce nombre de plaintes étant plus important que prévu, "l’indemnisation sera moindre que négocié dans le règlement transactionnel et le délai de versement plus long", écrit mardi le quotidien néerlandais Financieele Dagblad (FD).

Pour rappel, après des années de négociation entre les cinq associations d’anciens actionnaires et l’assureur Ageas, la justice néerlandaise avait établi un règlement transactionnel total de 1,3 milliard d’euros.

Du côté d’Ageas, on fait valoir que "la possibilité de dilution a toujours été communiquée clairement dès le début, mais il faut toutefois attendre les calculs définitifs de Computershare, l’agence indépendante qui gère le traitement des dossiers, pour avoir la réponse définitive à cette question".

Erreurs dans les attestations

Par ailleurs, il y a aussi un certain nombre d’erreurs dans les attestations délivrées par les banques, apprend-on. "Computershare nous a fait part de certains problèmes avec des attestations fournies par certaines banques. L’agence travaille avec ces banques, qui sont les seules responsables pour l’exactitude des données qu’elles fournissent, pour clarifier ces attestations", souligne Ageas. Difficile de savoir si ces erreurs expliquent aussi le retard pour les remboursements.

À fin mars, les compensations se montaient à 450 millions d’euros, soit à peine 90 millions d’euros en plus par rapport à la première tranche de 360 millions annoncée en novembre 2018. Les actionnaires ont jusqu’au 28 juillet pour introduire leur demande auprès d’Ageas.