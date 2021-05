Les Etats-Unis continuent de distancer l'Europe dans la course à la reprise Placements & Marchés G.Se.

"Quel contraste avec les Etats-Unis dont le Président vient en 100 jours d’annoncer un plan de relance de 1 900 milliards de dollars, un plan d’infrastructures de 2 300 milliards de dollars et plan pour les familles de 1 800 milliards de dollars, sans oublier un taux de vaccination de la population qui atteint déjà plus de 40 % de la population." Olivier de Berranger s’attend dès lors à un rebond qui devrait être encore plus marqué de l’autre côté de l’Atlantique, avec un écart de croissance depuis la grande crise financière de 2008 qui va dépasser 17 % en défaveur de la zone euro.