L'action des laboratoires Pfizer s'envolait (+11,51%) après l'annonce d'un vaccin "efficace à 90%" contre le Covid-19. Une annonce qui fait suite à leur première analyse intermédiaire de leur essai de "phase 3", la dernière avant une demande d'homologation.

Vendredi, Wall Street avait terminé à l'équilibre mais enregistré de forts gains sur la semaine, accueillant avec enthousiasme la possibilité d'une présidence du démocrate Joe Biden aux Etats-Unis et d'un Sénat dominé par les républicains.

L'indice vedette Dow Jones avait terminé sur une hausse hebdomadaire de 6,9% à 28.323,40 points, le Nasdaq avait grimpé de 9% à 11.895,23 points et le S&P 500 de 7,3% à 3.509,44 points. Le Nasdaq avait grimpé de 9%, à 11.895,23 points, et le S&P 500 de 7,3%, à 3.509,44 points.

Alors que les indices new-yorkais caracolaient dans le sillage des Bourses européennes et asiatiques, "les actions des industries qui ont été gravement perturbées par la pandémie menaient la charge", notaient les analystes de Schwab.

"Et les nouvelles du week-end de plusieurs médias déclarant Joe Biden vainqueur de l'élection présidentielle de 2020 semblent également donner un coup de main alors que les marchés gagnent en clarté sur la course très controversée", ont-ils ajouté.

Tous les secteurs étaient dans le vert à commencer par les titres des compagnies d'énergie (+12,82%) qui retrouvaient confiance dans un rebond à venir de l'activité.

L'immobilier (+8,49%) et les valeurs bancaires (+7,49%) étaient aussi à la fête, de même que les compagnies aériennes. American Airlines s'envolait de 13%, United Airlines de 18,50%.

Ce vif intérêt des investisseurs pour les actions se répercutait sur le marché obligataire, où les prix des bons du Trésor américain baissaient, faisant grimper les taux sur les obligations à 10 ans qui passaient à 0,9372% au lieu de 0,8185% vendredi.

Zoom en mauvaise posture

Par contre, la plateforme de vidéoconférences Zoom, qui avait vu son audience exploser avec les restrictions liées à la pandémie de Covid-19, chutait de près de 16% à l'ouverture de la Bourse de New York, à l'annonce du vaccin.

La plateforme qui permet de se réunir en ligne, avait été l'un des grands gagnants des mesures de restrictions et avait été utilisé par des millions de personnes pour des réunions professionnelles, pour l'école ou même pour boire un verre à distance.

Le prix de l'action a été multiplié par plus de 7 depuis le début de l'année, et la valorisation boursière du groupe, qui était de 13,4 milliards de dollars le 2 janvier, dépasse aujourd'hui les 100 milliards.

Mais l'annonce d'un vaccin proche laisse entrevoir l'espoir d'un retour des salariés dans les bureaux, une reprise des réunions physiques et des cours dans une classe et non plus derrière un écran.

En conséquence, l'utilisation de la plateforme Zoom pourrait reculer.