La Bourse de Bruxelles concédait finalement 0,13 % à 4 061,90 points avec 12 de ses éléments en baisse. arGEN-X (224,70) se distinguait en regagnant 2,32 % en compagnie de GBL (92,98) qui progressait de 1,24 %. Galapagos (60,09) était positive de 0,12 % alors que Solvay (109,30) et UCB (76,84) reculaient de 0,36 et 1,69 %. KBC (67,24) et Ageas (52,40) avaient ramené leurs pertes à 1,18 et 0,23 %, AB InBev (62,12) confirmant un gain de 0,34 % alors que Colruyt (50,10) avait viré de 0,56 % à la baisse. Proximus (16,91) cédait finalement 0,24 %, rejoignant Telenet (31,82) qui perdait 0,81 %, Orange Belgium (19,14) s'appréciant par ailleurs de 0,95 % alors que Bpost (11,00) reperdait 0,45 %.

La Bourse de Paris a fini sans tendance (+0,02 %), à l'issue d'une nouvelle séance atone, le marché peinant à prendre position avant une série d'indicateurs attendus dès jeudi aux Etats-Unis, qui pourraient raviver le spectre de l'inflation. Le CAC 40 a grappillé 1,33 point à 6 391,60 points. La veille, la place parisienne avait cédé 0,28 %.

La Bourse de Londres réalisait une performance similaire, le FTSE-100 restant proche de l'équilibre (-0,04 %) à 7 026,93 points. A la Bourse de Francfort, le DAX concédait 0,09 % à 15 450,72 points.

Valeurs de clôture du mercredi 26/05/2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :