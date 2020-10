L’investissement durable connaît un vrai engouement chez les investisseurs particuliers. Mais est-ce vraiment rentable ? Et surtout, par où commencer lorsque l’on souhaite se lancer ?

© BUX Zero

L'intérêt croissant pour la sauvegarde de l’environnement n’a pas épargné les marchés financiers. En 2018, aux Etats-Unis, 12 mille milliards de dollars d’actifs auraient été gérés selon des stratégies d’investissement durable, ce qui correspond à environ 26% des actifs sous gestion dans le pays soit une hausse de 38% par rapport à 2016 !

Mais c’est quoi l’investissement durable ?

L'investissement durable signifie combiner les meilleurs outils de l'investissement traditionnel avec la connaissance de critères tels que l’impact social et environnemental d’une entreprise.

Concrètement, pour un investisseur, cela va se traduire en investissant dans des entreprises qui génèrent délibérément des avantages sociaux et environnementaux mais aussi des rendements financiers. L'investissement durable permet donc aux investisseurs d’aligner leurs objectifs financiers et les valeurs ou actions sociales qui comptent le plus pour eux.

© BUX Zero



Green is the new black

Il y a un vrai engouement pour cette stratégie d’investissement, surtout de la part des nouvelles générations d’investisseurs.

Selon un sondage mené par Morgan Stanley en 2017 auprès d’investisseurs individuels, 75% étaient intéressés par l’investissement durable et 86% des millennials en particulier auraient manifesté un intérêt pour cette stratégie. Cette génération serait également deux fois plus prête que d’autres à investir dans une action si l’entreprise vise des objectifs environnementaux ou sociaux spécifiques.

Avec une valeur estimée à près de 300 000 milliards de dollars, les marchés financiers pourraient donc bien se révéler comme une force puissante pour un changement écologique et social.

Durable et rentable ?

La recherche montre qu’investir dans des entreprises ayant des pratiques commerciales au moins respectueuses de l’environnement sont susceptibles d’à la fois créer un monde meilleur et de générer des profits.

Par exemple, selon une étude de la Harvard Business School, en investissant 1 $ il y a 20 ans dans un portefeuille restreint de sociétés axées uniquement sur la croissance de l’entreprise, ce 1 dollar serait passé à 14,46 $.

Mais en investissant ce même dollar dans un portefeuille de sociétés axées à la fois sur le développement de leurs activités et sur les problèmes environnementaux et sociaux les plus importants, ce même dollar serait passé à 28,36 $. Près du double par rapport à la première catégorie…

En même temps, il suffit de se rappeler le désastre boursier qui a touché Volkswagen lors du scandale des émissions polluantes pour apprécier l’importance des politiques environnementales, sociales et de gouvernance dans la stratégie des investisseurs.

Comment se lancer dans l’investissement durable ?

Tu souhaites investir dans des entreprises innovantes qui façonnent notre avenir, mais tu ne sais pas comment ? Tu peux par exemple télécharger une application d'investissement, telle que BUX Zero.

BUX Zero est une application d’investissement intuitive, sécurisée et sans commission. La création de ton compte ne prend que quelques minutes. Tu pourras ensuite choisir les actions françaises, européennes ou américaines qui te correspondent. Que tu sois un investisseur expérimenté ou que tu débutes, tu trouveras des produits qui correspondent à ta philosophie d’investissement, tes objectifs et ton budget.

Tu peux télécharger l’application BUX Zero, sur l’App Store ou sur Google Play.