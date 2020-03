L'opérateur boursier européen Euronext a renoncé lundi à faire une offre de rachat de la Bourse de Madrid, laissant le champ libre à son concurrent suisse Six Group.

"Euronext est convaincu des solides bénéfices industriels qu'une combinaison entre BME (la place madrilène, ndlr) et Euronext apporterait aux marchés de capitaux espagnols, et plus largement européens", a indiqué l'opérateur des Bourses de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne, Dublin et Oslo.

"Toutefois, après mûre réflexion, Euronext annonce qu'il ne prévoit pas de faire d'offre pour BME", a tranché l'entreprise.

Au mois de novembre, Euronext avait annoncé être "en discussion" avec le conseil d'administration de la place espagnole.

L'opérateur boursier abandonne la compétition six jours après que son concurrent zurichois Six Group a obtenu l'aval du gouvernement espagnol pour "l'acquisition de 100% du capital de BME".

Deux jours plus tard, la CNMV, le gendarme de la Bourse espagnole, a annoncé avoir également approuvé la transaction.

L'opérateur suisse avait fait en novembre une offre de rachat d'un montant de 2,84 milliards d'euros.