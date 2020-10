Fin juillet, le LSE avait fait savoir qu'il envisageait de céder la Bourse de Milan en vue de décrocher le feu vert de Bruxelles à l'acquisition du groupe américain de données financières Refinitiv pour 27 milliards de dollars.

Dans le cadre de cette opération, Euronext va également mettre la main sur la plateforme italienne MTS, lui permettant de faire son entrée dans la négociation des dettes souveraines.

"L'acquisition de Borsa Italiana marque une étape décisive du plan stratégique d'Euronext" à horizon 2022, s'est félicité son patron, Stéphane Boujnah, cité dans un communiqué, estimant qu'elle permettait de "créer la colonne vertébrale de l'union des marchés de capitaux en Europe".

L'opérateur, qui gère déjà les Bourses de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Lisbonne, Dublin et Oslo, avait annoncé l'an passé être ouvert à des acquisitions. Mi-septembre, le LSE avait accordé ses faveurs à Euronext pour entamer des négociations exclusives, écartant du même coup les offres des opérateurs suisse SIX Group et allemand Deutsche Börse.

Euronext ne se lance pas tout seul à l'assaut de la Bourse italienne, puisqu'il a déposé une offre en partenariat avec la Caisse des dépôts italienne et la banque Intesa Sanpaolo.

Au moment où le groupe européen met l'accent sur les places boursières, le LSE entend lui s'en éloigner pour se renforcer sur le marché des données financières.

Craignant des effets négatifs sur la concurrence, la Commission européenne avait annoncé fin juin l'ouverture d'une enquête approfondie sur son projet de rapprochement avec Refinitiv, annoncé durant l'été 2019. Société basée à New York, connue des professionnels pour son terminal d'informations financières Eikon, Refinitiv est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de données pour les professionnels des marchés, avec plus de 40.000 sociétés clientes dans 190 pays.

La transaction pourrait toutefois tomber à l'eau si elle n'est pas conclue d'ici le 31 mai 2021.