La Bourse de Bruxelles a terminé dans le rouge sa dernière séance, écourtée, de l'année, clôturant l'année 2020 sur un repli de plus de 8 %. Le Bel 20 termine l'année à 3.621,28 points, en baisse de 1,14% sur la séance et de 8,46% sur l'ensemble de l'année. L'indice avait engrangé près de 22 % l'an dernier et avait connu une chute de plus de 18 % en 2018.

Seulement six valeurs de l'indice vedette de la Bourse de Bruxelles ont terminé l'année 2020 sur une performance positive, la palme revenant à la biotech Argenx, qui a bondi de près de 70 % sur les 12 derniers mois. La holding Sofina s'en sort également avec une grande distinction (+43,82 %).

Une "performance" à laquelle la pandémie de Covid-19 n'est bien sûr pas étrangère. Et pourtant, malgré la Covid, d'autres indices boursiers ont tiré leur épingle du jeu : le Dax allemand termine l'année dans le vert (+3,5 %), le Dow Jones (plus de 6 %) de même et que dire du Nasdaq, l'indice technologique de Wall Street, qui s'adjuge plus de 40 % sur l'année?

"Le Bel 20 souffre du manque de valeurs technologiques dans son indice et demeure quand même un indice que je pourrais qualifier de représentatif de la 'vieille économie'. C'est aussi un indice fortement dépendant de certaines valeurs comme par exemple AB InBev, qui a souffert de la fermeture de l'horeca", souligne Bernard Keppenne, chief economist de CBC Banque.

La Bourse de Paris a perdu 0,86 % à la clôture, affectée par l'annonce de nouvelles taxes américaines contre l'Union européenne, bouclant une année 2020 très mouvementée sur un recul annuel de 7,14 %, la quatrième baisse en dix ans. L'indice CAC 40 a cédé 48,00 points à 5.551,41 points après la clôture anticipée du marché parisien à 14H00 en raison des célébrations de la Saint-Sylvestre.

Valeurs de clôture du 31 décembre 2020 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :