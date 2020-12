Après un creux vendredi à la mi-journée, la Bourse de Bruxelles et ses voisins européens devaient se reprendre et réduire quelque peu leurs pertes, Brexit et pandémie pesant toujours sur la tendance. Notre indice de référence perdait finalement 0,83 % à 3.649,74 points pour une baisse de 2,07 % sur la semaine. Quinze de ses éléments étaient en baisse, arGEN-X (244,00) et Galapagos (97,70) se démarquant par des hausses de 4,45 et 0,08 %. ING (7,91) emmenait les baisses en chutant de 2,14 % devant AB InBev (57,21), négative de 2,00 %.

La Bourse de Paris a terminé en baisse de 0,76%, contrariée par le retard pris par Sanofi dans la course aux vaccins et prudente avant les dernières négociations sur les relations post-Brexit. L'indice CAC 40 a reculé de 42,10 points à 5.507,55 points. Il finit la semaine en repli de 1,81%, après cinq hausses hebdomadaires consécutives, et perd 7,87% depuis le 1er janvier.

La Bourse de Londres a terminé en baisse de 0,80%, plombée par le spectre d'un Brexit sans accord commercial compte tenu de négociations dans l'impasse entre Londres et Bruxelles. A la clôture, l'indice FTSE-100 des principales valeurs perdait 53,01 points à 6.546,75 points. Sur la semaine écoulée, il a lâché 0,05%.

"Un Brexit sans accord commence à être envisagé par les marchés après que Boris Johnson a demandé au pays de se préparer à une telle issue", souligne Russ Mould, analyste chez AJ Bell. Signe des tensions, la livre sterling a perdu un temps plus de 1% face au dollar vendredi.

La Bourse de Francfort a clôturé en baisse, le Dax perdant 1,36%, dans un marché pessimiste face à la persistance de la crise sanitaire, notamment en Allemagne, et aux incertitudes liées au Brexit. L'indice vedette a perdu 181,43 points à 13.114,30 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a chuté de 0,27% à 29.608,50 points.

Le nombre toujours élevé d'infections au Covid-19 en Allemagne inquiète les marchés, qui voient s'éloigner la reprise de la première économie européenne.

