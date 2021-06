Entré en vigueur en mars dernier, le règlement européen SFDR (pour Sustainable Finance Disclosure) a établi un classement des fonds selon leur degré de durabilité. Ce règlement vise à lutter contre le “greenwashing” en apportant plus de transparence dans les placements durables et conseils en investissement. Un peu plus de deux mois après l’entrée en vigueur de ce règlement, la FSMA (autorité de contrôle des marchés financiers) a réalisé une étude sur la qualité durable des fonds de placement belges.