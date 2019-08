5

Le 8 août 1963, le casse du siècle ridiculisait Scotland Yard

Jeudi 8 août 1963 avait lieu l'attaque du train postal Glasgow-Londres. En pleine nuit, et sans tirer un seul coup de feu, un groupe d'une quinzaine d'hommes mettait la main sur plus de 2,6 millions de livres de l'époque (près de 53 millions d'euros actuels). Retour sur ce que beaucoup de criminologues et autres historiens n'hésitent pas à appeler "Le casse du siècle", et qui n'a pas encore livré tous ses secrets.