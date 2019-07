4

Brexit: la livre sterling au plus bas depuis 2017 face au dollar et à l'euro

La livre britannique, pénalisée par les craintes grandissantes d'un Brexit sans accord, perdait plus de 1% lundi et tombait à son plus bas depuis deux ans face au dollar et à l'euro. Vers 18H30 GMT (20H30 à Paris), la livre britannique chutait de 1,...