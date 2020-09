Une rentrée difficile pour les valeurs tech. A Wall Street, les Gafam ont accusé le coup en septembre, Apple chutant de 20% - sa capitalisation passant de 2.300 milliards à 1.830 milliards de dollars -, Netflix et Amazon abandonnant plus de 15%. Même constat pour Facebook, Microsoft ou encore Tesla.

A New York, l'indice Fang+, qui regroupe les 10 plus importantes valeurs tech, affiche une baisse 11% depuis 1er septembre. Même chose pour le Nasdaq 100, qui rassemble les 100 plus grandes valeurs tech américaines, et qui a chuté de plus de 10% sur la même période.

"Orienté tech", le marché, de manière globale, a souffert de la baisse des gigantesques valeurs du domaine qui avaient agi comme de véritables locomotives depuis le début de l'année. Ainsi, le S&P500 a lâché 5,8% depuis le début du mois de septembre.

"Les marchés ont été tirés par les valeurs techs. Les cours auxquels s'échangent les titres sont-ils surestimés ? Une chose est sûre, il y a sans doute trop d'engouement, Elon Musk le disait lui-même", rappelle Vincent Juvyns, directeur exécutif et stratégiste des marchés mondiaux chez JP Morgan Asset Management.

Alors que certains analystes et investisseurs craignaient que la situation ne débouche sur l'éclatement, comme en 2000, d'une bulle, ce passage à vide pourrait s'avérer salvateur et permettre de repartir sur des bases plus saines. "Nous ne sommes pas sur des business model basés sur du vent comme c'était le cas dans les années 2000, avec la bulle internet", rassure Vincent Juvyns.

Il reste néanmoins complexe d'estimer vers quelle tendance penchera le secteur tech dans les mois à venir, les élections américaines approchant à grand pas et la volatilité extrême des marchés ne semblant pas vouée à se dissiper de sitôt. Cependant, ces incertitudes ne doivent pas faire oublier que, malgré les pertes engrangées ces dernières semaines, l'année 2020 reste une année grandiose pour les acteurs de la tech. En témoigne les résultats d'Apple, dont la hausse plafonne tout de même à plus de 45% depuis janvier.