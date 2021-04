IBM, une formidable machine à dégager des dividendes Placements & Marchés Frédéric Lejoint

© Shutterstock IBM est actuellement devenu un "aristocrate du dividende", un groupe très rentable qui dégage des flux de trésorerie très importants.

IBM est le grand ancien du secteur informatique, vu que sa création remonte au début du XXe siècle, et qu’il a traversé deux guerres mondiales et de nombreuses révolutions technologiques. Après avoir été une des plus grandes capitalisations mondiales grâce à l’émergence de l’informatique au début des années 1980, le groupe basé dans l’État de New York a progressivement abandonné sa présence dans les activités dirigées vers le grand public pour se concentrer sur le segment professionnel.