Libre Eco week-end |

Depuis le mois de janvier de cette année, on constate que l’inflation est repartie à la hausse. "En décembre 2020, l’inflation dans la zone euro était de -0,3 %. Début 2021, on a assisté à une hausse des prix et le taux d’inflation dans la zone euro a été de 0,9 %", constate Lionel Henrion, Senior wealth manager à la Banque Nagelmackers.