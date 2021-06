Le rouge l'emportait à la Bourse de Bruxelles, l'indice BEL 20 cédant 0,61 % à 4 154,38 points avec 13 de ses éléments dans le rouge. Aperam (42,73) était toujours en tête avec une perte de 2,09 %, AB InBev (62,06) et KBC (63,78) reculant de 1,62 et 1,82 %, ING (10,97) et Ageas (47,97) de 2,47 et 1,21 %. Galapagos (60,05) ne cédait plus que 0,08 pc alors que Solvay (106,35) perdait 1,39 %, UCB (88,50) se distinguant par un nouveau bond de 2,01 %.

La Bourse de Paris a entamé la semaine du mauvais pied (-0,98 %), les craintes autour de la propagation du variant Delta ayant été l'occasion de prises de bénéfices qui n'ont épargné que les valeurs défensives. Après avoir ouvert en léger repli, l'indice CAC 40 a creusé ses pertes au fil de la séance jusqu'à repasser sous le seuil des 6 600 points. Il a reculé de 64,85 points à 6 558,02 points.

La Bourse de Londres enregistrait un retrait similaire, le FTSE-100 perdant 0,88 % à 7 072,97 points. La Bourse de Francfort était également en recul, le DAX abandonnant 0,34 % à 15 554,18 points.

Valeurs de clôture du lundi 28 juin 2021 des actions qui composent le Bel 20 à la Bourse de Bruxelles :